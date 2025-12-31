Les régions de Matmata, Toujane et Tamezret dans le gouvernorat de Gabès, connaissent une forte affluence des visiteurs tunisiens et des touristes étrangers à l’occasion des vacances scolaires et des festivités du Nouvel An. Le taux d’occupation dans les unités hôtelières de la zone a ainsi dépassé 90%, selon le commissaire régional au tourisme par intérim, Bechir Kediri.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Kediri a indiqué que cette région, qui compte cinq hôtels, cinq maisons d’hôtes, un gîte rural et deux restaurants touristiques, a enregistré l’arrivée d’un nombre important de groupes touristiques, avec une moyenne d’environ 1200 visiteurs par jour.

Il a ajouté que la commission régionale conjointe chargée du contrôle du dispositif de sécurité dans les établissements touristiques, regroupant les équipes du tourisme, de la santé, de la protection civile et les forces de l’ordre, a effectué des visites d’inspection dans les différentes unités hôtelières de Matmata et de la ville de Gabès, sans relever d’irrégularités notables.

Il a enfin précisé que toutes les hôtels de la région disposent de certificats de prévention et sûreté, soulignant que les opérations de contrôle et d’inspection se poursuivront jusqu’à la fin de la semaine en cours.