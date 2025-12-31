Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a appelé, récemment à Tunis, à accélérer l’élaboration du plan d’action et du calendrier de mise en œuvre du projet « Tunisie professionnelle », lors de l’ouverture de la première réunion du comité de pilotage de ce programme.

Financé dans le cadre de la coopération tuniso-italienne et mis en œuvre en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), le projet vise à moderniser le système national de formation professionnelle. Son objectif global est de l’adapter aux besoins du marché du travail, d’améliorer l’employabilité et de soutenir le développement socioéconomique.

Il cible en particulier les secteurs du tourisme, du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la conduite et la maintenance d’engins. Le projet prévoit de doter ces secteurs d’équipements pédagogiques modernes, dont des simulateurs, et de rénover les infrastructures de formation.

Selon une publication rendue publique lundi sur les réseaux sociaux du ministère, le programme comprend également la mise à jour des curricula, le renforcement des compétences des formateurs, et le développement du partenariat avec les professionnels pour mieux répondre à leurs besoins en qualifications. Des campagnes de sensibilisation innovantes, intégrant des activités sportives et culturelles, sont également prévues pour encourager l’adhésion des jeunes à la formation professionnelle.

Dans son intervention, le ministre a insisté sur la nécessité que les projets issus de la coopération internationale s’inscrivent dans une vision stratégique. Cette vision doit viser à renforcer le rôle régulateur de la formation professionnelle, à renouveler les approches pédagogiques et à approfondir les liens avec le secteur productif.

Cette première réunion du comité de pilotage a regroupé le coordinateur national du programme, les membres du comité représentant le ministère au niveau central et régional, les structures placées sous sa tutelle, ainsi que les partenaires. Parmi ces derniers figuraient notamment le ministère de l’Économie et de la Planification, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), l’Agence de formation dans les métiers du tourisme (AFMT) et l’Agence italienne de coopération au développement (AICS).