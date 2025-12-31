Le court métrage “Nisf Rouh” (26 min) du réalisateur tunisien Marwen Trabelsi a remporté le prix spécial du jury à la première édition du festival cinématographique de Wad Noun au Maroc (22 – 26 décembre 2025).

Il s’agit du quinzième prix obtenu par ce court métrage, après avoir participé à 78 festivals à l’échelle internationale.

Cet opus décrit la souffrance des travailleurs pauvres, victimes de l’exploitation économique dans un monde marqué par le matérialisme et dénué d’humanité. A travers son objectif, le réalisateur a réussi à transmettre une image visuelle qui traduit une situation pénible, celle d’un père qui vend son âme pour sauver la vie de sa petite fille mourante.

Ce court métrage, cinquième œuvre de Marwen Trabelsi, a été brillamment interprété par l’homme de théâtre Abdelkader Ben Saïd dans le rôle principal, et la jeune fille Amina Halfaoui.

Le réalisateur Marwen Trabelsi est un artiste aux multiples talents. Il a commencé sa carrière dans la photographie avant de se tourner vers le cinéma. Après avoir étudié dans le domaine de l’audiovisuel, Trabelsi a réalisé une série de films expérimentaux, deux longs métrages et trois films documentaires.

Il a obtenu plusieurs prix à l’échelle nationale et internationale pour la qualité de ses œuvres.