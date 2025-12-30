Les candidatures aux Prix de la Créativité Littéraire et Intellectuelle et aux deux Prix de l’Édition sont encore ouvertes jusqu’au 30 janvier 2026, dans le cadre de la 40e Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT) organisée du 23 avril au 3 mai 2026.

Les Prix de la Créativité Littéraire et Intellectuelle comprennent six prix, d’une valeur de 15 000 dinars tunisiens chacun : le Prix Bechir Khraief du roman, le Prix Ali Douagi de la nouvelle, le Prix Fatima Haddad de l’écriture philosophique, le Prix Taher Haddad des études humanistes et littéraires, le Prix Mustapha Khraief de poésie et le Prix Sadek Mazigh de la traduction de ou vers l’arabe.

Concernant les conditions de candidature, le candidat doit être de nationalité tunisienne, l’ouvrage présenté doit avoir été publié après le 1er janvier 2025, ne doit avoir auparavant remporté de prix et les publications à compte d’auteur ne sont pas acceptées.

Les deux Prix de l’Edition, d’une valeur de dix mille dinars chacun sont le Prix Abdelkader Ben Cheikh du meilleur éditeur de récits pour enfants ou adolescents, et le Prix Noureddine Ben Kedher du meilleur éditeur tunisien.

Les critères de participation concernent notamment la qualité des publications, le respect des normes juridiques et professionnelles, l’ancienneté dans le domaine de l’édition, la participation à des expositions et les capacités d’employabilité et de commercialisation.

Les dossiers doivent directement être déposés au bureau d’ordre de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques de la Cité de la Culture, ou envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément à toutes les conditions et documents spécifiés pour chaque prix qu’il est possible de trouver sur la page officielle de la Foire internationale du livre dans les réseaux sociaux.