La Tunisie joue sa qualification en huitièmes de finale de la CAN 2025 face à la Tanzanie ce mardi 30 décembre 2025. Le coup d’envoi sera donné au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Voici toutes les solutions pour suivre cette rencontre décisive en direct.

Diffusion TV : Quelles chaînes diffusent le match ?

Le match Tanzanie – Tunisie bénéficie d’une large couverture médiatique :

En France : La rencontre est diffusée en exclusivité sur beIN Sports

En Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) : Le groupe beIN Sports assure la retransmission en arabe.

: Le groupe beIN Sports assure la retransmission en arabe. En Afrique Subsaharienne : Le match est disponible sur les chaînes Canal+ Sport Afrique et les télévisions nationales locales (RTNB, etc.).

Streaming : Comment regarder sur internet ?

Plusieurs options légales s’offrent aux supporters pour suivre les Aigles de Carthage sur smartphone, tablette ou ordinateur :

beIN CONNECT : Pour les abonnés beIN Sports en France et zone MENA.

: Pour les abonnés beIN Sports en France et zone MENA. MyCanal : Via l’offre Canal+ Sport pour les abonnés concernés.

: Via l’offre Canal+ Sport pour les abonnés concernés. TOD : La plateforme de streaming officielle de beIN dans la région MENA.

Fiche pratique de la rencontre

Compétition : Coupe d’Afrique des Nations 2025 (Groupe C)

: Coupe d’Afrique des Nations 2025 (Groupe C) Match : Tanzanie vs Tunisie

: Tanzanie vs Tunisie Heure du coup d’envoi : [Heure à vérifier, ex: 20h00 heure locale]

: [Heure à vérifier, ex: 20h00 heure locale] Lieu : Rabat, Maroc.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

Streaming Tanzanie – Tunisie : Où regarder le match de la CAN 2025 ?

Contexte : Un duel pour les huitièmes

La Tunisie occupe la deuxième place du groupe C. Les hommes de Sami Trabelsi doivent s’imposer pour garantir leur place au tour suivant sans attendre les autres résultats. La Tanzanie, avec un seul point au compteur, joue sa dernière carte. Une défaite signifierait l’élimination quasi certaine des Taifa Stars.

Forme et Enjeux

La Tunisie reste sur une performance solide contre le Nigeria. Le staff mise sur l’expérience de cadres comme Montassar Talbi et la fougue de Gharbi. Côté tanzanien, la pression est totale après leur nul face à l’Ouganda.

Compositions probables

Tunisie : Dahmene – Abdi, Talbi, Bronn, Valery – Skhiri, Mejbri, Gharbi – Achouri, Tounekti, Mastouri.

Tanzanie : Foba – Mnoga, Mwamnyeto, Hamad, Hussein – Msanga, Miroshi, Allarakhia, Salum, Msuva – John.