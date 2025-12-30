Un workshop sur les obligations fiscales, sociales et comptables se tiendra le vendredi 9 janvier 2026 à Mahdia, à l’intention des jeunes chefs d’entreprise, des cadres financiers et des décideurs.

Annoncé par le Réseau national des pépinières d’entreprises de l’APII sur sa page Facebook, cet atelier vise à fournir une lecture claire et pratique des obligations légales auxquelles les entreprises sont soumises. Il permettra aux participants de mieux se conformer à la réglementation, d’anticiper les impacts de ces obligations et d’optimiser leurs décisions économiques et financières.

Le programme couvrira cinq axes essentiels. Ils porteront sur les obligations fiscales (déclarations, échéances et risques associés). Seront également abordées les obligations sociales, notamment vis-à-vis de la CNSS, ainsi que les droits et devoirs de l’employeur. Les fondamentaux des obligations comptables et de la tenue des états financiers seront aussi au programme. La formation pointera les erreurs fréquentes à éviter, présentera les bonnes pratiques de conformité et dispensera des conseils pratiques pour une gestion saine et sécurisée de l’entreprise.

Les participants bénéficieront de l’expertise d’un conseiller fiscal spécialisé, auront l’occasion d’échanger avec d’autres entrepreneurs et pourront ainsi mieux comprendre leurs responsabilités légales en tant que dirigeants, tout en réduisant les risques de sanctions fiscales ou sociales.

Conçu comme un outil d’accompagnement durable pour les entreprises, cet atelier promet une forte valeur ajoutée pour tous ceux engagés dans la création ou la gestion d’une structure économique.