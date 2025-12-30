La première Conférence Internationale sur les avancées en théorie des opérateurs et leurs applications (ICAOTA’2026) se tiendra à Hammamet du 24 au 26 mars 2026, réunissant des experts mondiaux en mathématiques appliquées et en intelligence artificielle (IA), annonce le Réseau national universitaire (RNU) de Tunisie sur ses réseaux sociaux.

Organisée par la Faculté des Sciences de Sfax, en partenariat avec des institutions académiques africaines et internationales, et soutenue par l’Union Mathématique Africaine (UMA), cette conférence vise à explorer les développements récents dans des domaines tels que la théorie des opérateurs, les équations aux dérivées partielles, le calcul fractionnaire, la dynamique des fluides mathématique, et plus particulièrement les mathématiques de l’IA.

Un temps fort du programme sera un atelier pratique sur les réseaux de neurones à informations physiques (PINNs), organisé en deux sessions les 24 et 25 mars. Ce workshop offrira aux participants une immersion théorique et pratique dans l’intégration de lois physiques au sein d’architectures neuronales, avec des applications concrètes à des problèmes classiques tels que l’oscillateur harmonique ou l’équation de diffusion en une dimension.

Plus de quinze conférenciers invités de renom, originaires de France, d’Italie, des États-Unis, d’Afrique du Sud, du Maroc, de Jordanie, de République Tchèque, d’Allemagne, de Roumanie, de Russie et de Tunisie, interviendront lors de l’événement. La Société mathématique de Tunisie (SMT), ainsi que plusieurs universités tunisiennes et algériennes, participent également à l’organisation.

Cette conférence se veut une opportunité unique pour la communauté des chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants de partager leurs découvertes et de collaborer sur l’avenir des mathématiques appliquées et de l’IA.