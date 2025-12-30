En marge de la tenue de la 12ème session de la commission mixte tuniso-saoudienne dans la capitale saoudienne Riyad, les 28 et 29 décembre 2025, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a rencontré dimanche 28 décembre le ministre de l’Industrie et des Ressources minérales du Royaume d’Arabie Saoudite, M. Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef.

Les deux parties ont évoqué l’importance de travailler de concert afin de traduire les accords et les mémorandums d’entente, en programmes exécutifs et contribuer ainsi à renforcer davantage les relations entre les deux pays frères dans tous les domaines, indique un communiqué du ministère de l’économie publié mardi.

Dans le même contexte, les deux parties ont affirmé l’existence des opportunités, ainsi que la sincère volonté des dirigeants des deux pays, pour renforcer davantage la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines économiques, notamment l’investissement et les échanges commerciaux.

Le ministre de l’Économie a également rencontré M. Saad bin Abdelaziz Al-Khalb, directeur général de la Banque saoudienne d’exportation et d’importation (Saudi EximBank).

Les discussions ont porté sur les moyens et mécanismes permettant de renforcer la coopération entre la Tunisie et la banque, notamment en ce qui concerne le soutien aux opérations d’importation et d’exportation, aussi bien au profit des entreprises publiques que du secteur privé. L’objectif est de contribuer au développement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Par ailleurs, M. Samir Abdelhafidh a rencontré, hier lundi 29 décembre, le ministre saoudien de l’Investissement, M. Khaled bin Abdelaziz Al-Falih. Cette entrevue a été l’occasion de réaffirmer la disposition des deux pays frères pour développer davantage les investissements dans plusieurs secteurs, notamment les secteurs prometteurs et à haute valeur ajoutée. Ils ont souligné que le forum économique tenu en marge des travaux de la commission mixte, qui a vu la participation de nombreux hommes d’affaires des deux pays, reflète la volonté de profiter des opportunités offertes et de les concrétiser au service de l’intérêt commun.

Les deux parties ont indiqué que le soutien constant des dirigeants des deux pays frères aux relations bilatérales constitue une motivation pour développer davantage la coopération économique, notamment en matière d’investissement, de partenariat et d’échanges commerciaux.

Le ministre de l’Économie et de la Planification s’est également entretenu avec le directeur général du Fonds saoudien de développement, M. Sultan Al-Murshad.

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer l’avancement d’un certain nombre de projets financés par le fonds, ainsi que les perspectives et opportunités de renforcement de la coopération financière dans la période à venir.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté et disposition à renforcer la coopération bilatérale et à élargir ses domaines.

Ces réunions se sont déroulées en présence de membres de la délégation tunisienne, ainsi que du chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Tunisie à Riyad, M. Mohamed El-Moez Gara Ali.