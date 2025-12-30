La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans une phase décisive ce mardi 30 décembre au Maroc. Les groupes C et D disputent leur troisième et dernier match de poules. Les enjeux sont clairs : qualification directe, place de meilleur troisième ou élimination.

Diffusion TV et Streaming : Où voir les matchs ?

Groupe C (17h00) : Ouganda vs Nigeria et Tanzanie vs Tunisie.

: Ouganda vs Nigeria et Tanzanie vs Tunisie. Groupe D (20h00) : Botswana vs RD Congo et Bénin vs Sénégal.

: Botswana vs RD Congo et Bénin vs Sénégal. Chaînes : BeIn Sports / Canal+.

BeIn Sports / Canal+. Streaming : Disponible sur les applications officielles des diffuseurs.

Contexte

Les rencontres se jouent en simultané. Cette règle garantit l’équité sportive. Les stades marocains accueillent quatre affiches cruciales. Deux matchs débutent à 17h00. Les deux suivants commencent à 20h00. La pression est maximale. Chaque but modifie le classement en temps réel.

Forme

Le Nigeria domine son sujet. Les Super Eagles affichent une grande maîtrise collective. Ils utilisent une pression haute constante. Le Sénégal et la RD Congo montrent une solidité défensive remarquable. À l’inverse, le Botswana souffre. L’équipe affiche une différence de buts de -4 . La Tunisie reste sous tension après un parcours irrégulier.

Classement

Groupe C :

Nigeria : 6 pts (+2)

: 6 pts (+2) Tunisie : 3 pts (+1)

: 3 pts (+1) Tanzanie : 1 pt (-1)

: 1 pt (-1) Ouganda : 1 pt (-2)

Groupe D :

Sénégal : 4 pts (+3)

: 4 pts (+3) RD Congo : 4 pts (+1)

: 4 pts (+1) Bénin : 3 pts (0)

: 3 pts (0) Botswana : 0 pt (-4)

Face-à-face

Le duel Bénin vs Sénégal attire l’attention. Les Guépards ont besoin d’un exploit pour passer. La RD Congo affronte un Botswana déjà en difficulté. Dans le groupe C, le Nigeria veut confirmer son sans-faute face à l’Ouganda. La Tunisie joue sa survie contre la Tanzanie.

Joueurs à suivre

Victor Osimhen reste le danger numéro un pour le Nigeria. Sa capacité à transformer la moindre occasion est vitale. Côté sénégalais, Sadio Mané dirige l’attaque avec expérience. Surveillez aussi le portier de la RD Congo, impérial lors des deux premiers matchs.

Attentes

Nous attendons des blocs compacts. Les équipes prendront peu de risques au début. L’intensité grimpera au fil des minutes. Les transitions rapides feront la différence. Les coups de pied arrêtés seront décisifs. L’ambiance dans les stades marocains s’annonce électrique.