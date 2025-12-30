La sélection tunisienne joue gros lors de la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les Aigles de Carthage affrontent la Tanzanie, ce mardi 30 décembre, dans une rencontre décisive pour la qualification en huitièmes de finale.

La Tunisie occupe actuellement la deuxième place du groupe avec trois points. Elle a bien entamé la compétition en s’imposant face à l’Ouganda (3-1), grâce notamment à un doublé d’Elias Achouri et une réalisation d’Ellyes Skhiri. En revanche, les hommes de Sami Trabelsi se sont inclinés lors de la deuxième journée face au Nigeria (3-2), après avoir concédé trois buts avant l’heure de jeu malgré une réaction en fin de rencontre.

Un succès face à la Tanzanie permettrait à la sélection tunisienne de valider son billet pour le tour suivant sans dépendre des autres résultats.

De son côté, la Tanzanie n’a plus le choix. Les Taifa Stars, qui totalisent un point, doivent impérativement s’imposer pour espérer accéder aux huitièmes de finale. Battus d’entrée par le Nigeria (2-1), ils ont ensuite concédé le match nul face à l’Ouganda (1-1), encaissant l’égalisation en fin de rencontre. La Tanzanie n’a encore jamais atteint ce stade de la compétition continentale.

Diffusion et horaire

La rencontre Tanzanie – Tunisie se disputera au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le coup d’envoi est prévu à 17h00 . Le match sera retransmis en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1,