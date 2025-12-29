Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a déclaré lundi matin que 2026 serait l’année de la lecture, à l’occasion d’une journée de sensibilisation organisée par le ministère au siège de la Cité de la culture Chedli Klibi, à Tunis.

Le ministre a expliqué que le choix de 2026, année de la lecture « confirme l’engagement du ministère de l’Éducation pour renforcer la lecture chez les jeunes, dans le but de les réconcilier avec la lecture et de leur inculquer l’amour des livres ».

Il a ajouté que les connaissances scolaires ne suffisent plus à préparer l’individu aux exigences d’une vie sociale et économique en mutation, ce qui rend nécessaire l’établissement d’un lien éducatif entre la lecture et l’apprentissage tout au long de la vie, pour atteindre les objectifs d’apprentissage et développer les compétences.

Dans ce contexte, le ministère va s’atteler à la création d’espaces dans les écoles afin de faire de la bibliothèque un élément central de la réussite éducative, en créant 4 000 bibliothèques scolaires contenant près de 6 millions de livres, et en lançant le programme « sac de lecture » , en plus de réintroduire la lecture comme activité organisée dans les programmes scolaires, d’organiser des concours et des festivals autour du livre et de la culture, selon le ministre.

Nouri a indiqué que les efforts se concentreront également sur la modernisation et la diversification des supports documentaires, y compris numériques, et sur le renforcement des bibliothèques des collèges et lycées en livres et supports numériques, tout en veillant à valoriser les expériences réussies en matière de promotion et d’encouragement de la lecture et à fournir aux bus destinés aux voyages scolaires récréatifs un ensemble de 75 livres par bus, ainsi qu’à créer une bibliothèque de rue dans les zones rurales et à lancer des campagnes.