Le ministre saoudien de l’Industrie et des ressources minérales, Bandar bin Ibrahim al-khorayef , a affirmé que les accords et mémorandums ne sont pas de simples documents, mais ils sont un engagement gouvernemental visant à surmonter les obstacles, faciliter les procédures, fournir l’information et offrir les opportunités d’investissement, pour que le secteur privé puisse avancer avec confiance et efficacité.

Le ministre a indiqué, lors de l’ouverture, lundi, des travaux du Forum d’affaires saoudo-tunisien organisé à Riyad (Arabie saoudite), que ces accords de qualité, signés dimanche dans le cadre des travaux de la commission mixte tuniso-saoudienne, sont le fruit des efforts déployés par les deux pays.

Il a, à ce propos, dit “Nous misons aujourd’hui sur les investisseurs, les hommes d’affaires et les dirigeants du secteur privé des deux pays, pour réaliser la croissance dans des secteurs porteurs, dont les industries de pointe, le tourisme, les énergies renouvelables et les ressources minières”.

Le ministre saoudien a également rappelé que le rôle des gouvernements consiste à donner les moyens, encourager et faciliter les procédures, tandis que le rôle des investisseurs est de construire, d’innover et de transformer ces potentiels en projets productifs, en opportunités d’emploi et en succès partagés, reflétant la solidité et la pertinence du partenariat.

Il a, à cette occasion, appelé les participants tunisiens à saisir cette opportunité offerte et à tirer profit du climat d’investissement incitatif offert par le Royaume, afin de mettre en place des partenariats fructueux qui répondent aux ambitions des dirigeants et servent les intérêts des deux peuples frères.

Le Forum d’affaires saoudo-tunisien s’inscrit dans le cadre des travaux de la 12ᵉ session de la commission mixte tuniso-saoudienne, qui a abouti à la signature de cinq accords et de mémorandums d’entente dans divers domaines.