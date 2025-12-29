Les opérations de semis pour les grandes cultures ont atteint un taux d’avancement de 94% au gouvernorat de Siliana où les superficies ensemencées s’élèvent à 145 mille 850 hectares sur 155 mille 100 hectares programmés dans la région durant la nouvelle saison agricole (2025-2026).

Selon le chef de service des grandes cultures au Commissariat régional au Développement agricole, Mohamed Taher Azouz, les quantités cultivées jusqu’à présent sont estimées à 60 mille 665 quintaux réparties entre 49 mille 270 quintaux de blé dur (89%), 8 mille 495 quintaux de blé tendre et 2 mille 900 quintaux d’orge.

Il a ajouté à l’Agence TAP que d’autres quantités (environ 300 quintaux) sont encore disponibles dans les entrepôts de la région, appelant les agriculteurs qui n’ont pas encore terminé les opérations culturales de contacter les centres de collecte pour acquérir les quantités nécessaires.

En ce qui concerne l’approvisionnement de la région en engrais, la même source a souligné que des quantités d’ammonitrates et de DAP ont été fournies sur le marché local, recommandant aux agriculteurs d’entamer les premières opérations de fertilisation de leurs terres, très bénéfiques surtout après les récentes pluies qui se sont abattues sur les différentes délégations du gouvernorat.