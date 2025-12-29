“La politique d’investissement en Tunisie repose sur la concrétisation de la liberté d’investissement et la protection des droits des investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que sur le développement des services offerts aux investisseurs», a indiqué le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Intervenant lors du Forum d’affaires tuniso-saoudien qui se tient lundi à Riyad (Arabie saoudite), le ministre a souligné l’attachement à fournir aux investisseurs un climat d’investissement propice, en termes de facilités, d’infrastructures et de formation des ressources humaines, conformément aux besoins du marché du travail.

Le ministre a affirmé, dans son allocution, que la Tunisie a veillé conformément aux directives du Président de la République Kaïs Saïed, à renforcer la solidité de l’économie nationale et à favoriser des taux de croissance élevés et des niveaux de développement plus importants, afin de répondre aux aspirations des Tunisiens à un avenir meilleur.

Dans ce même contexte, il a relevé que les structures nationales chargées de l’investissement offrent un ensemble de services de qualité, qui, a-t-il noté, sont en cours d’amélioration, grâce à leur numérisation et à la réduction des délais requis.

Les efforts se sont également concentrés sur l’amélioration du climat des affaires, la création d’une nouvelle dynamique pour l’investissement privé et l’attraction des entreprises étrangères, compte tenu des opportunités importantes qu’offre la destination tunisienne, dans divers secteurs économiques, a encore souligné le ministre.

Et d’ajouter que les expériences et les compétences tunisiennes, notamment dans les domaines de l’ingénierie et technique, la diversité du tissu économique du pays et son ouverture aux marchés extérieurs, constituent les principaux atouts de la Tunisie.

Abdelhafidh a relevé que la nouvelle dynamique du climat d’investissement, qui sera renforcée davantage, se manifeste par la réalisation de nombreux acquis, dont le plus important est la transition enregistrée en matière d’énergie, grâce à une série d’accords d’investissement, visant à installer des centrales de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et éolienne, et à l’avancement d’un certain nombre de grands projets d’investissement prioritaires, tels que les autoroutes, les stations de dessalement d’eau et le renforcement du réseau des pôles technologiques et des centres de recherche scientifique et d’innovation.

Le ministre a mis en exergue, par la même occasion, la capacité du pays à réaliser des mégaprojets et à créer des pôles de production, notamment dans les secteurs prometteurs et à forte valeur ajoutée.