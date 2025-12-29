Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a révélé que le Royaume d’Arabie Saoudite, figure parmi les dix premiers pays en termes de volume d’investissement en Tunisie, avec un montant ayant dépassé, 375 millions de dollars, à fin 2024.

Lors de son intervention au Forum d’affaires saoudo-tunisien, tenu lundi à Riyad, en Arabie Saoudite, le ministre a salué la croissance des investissements saoudiens en Tunisie.

Il s’est déclaré satisfait de la présence d’environ 50 entreprises saoudiennes ou à participation saoudienne en Tunisie, dont sept ont réalisé des opérations d’extension au cours des neuf premiers mois de l’année 2025.

Selon le ministre, ce sont des indicateurs positifs qui reflètent la confiance des partenaires saoudiens dans le climat d’investissement en Tunisie et ses atouts compétitifs.

Samir Abdelhafidh a également exprimé l’espoir, que ce forum constitue une nouvelle occasion pour échanger sur les moyens de développer le volume et le rythme des investissements et des échanges commerciaux entre les deux pays.

Le Forum d’affaires saoudo-tunisien, s’inscrit dans le cadre des travaux de la 12ème session de la commission mixte tuniso-saoudienne. Ce forum réunit un grand nombre d’hommes d’affaires des deux pays, dans des secteurs variés dont l’industrie, les mines, l’agriculture, la santé, la technologie ainsi que le secteur financier.