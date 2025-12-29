Les travaux du Forum d’affaires Saoudo-Tunisien, ont démarré lundi, 29 décembre 2025 à Riyad en Arabie Saoudite, avec une participation importante des représentants du secteur privé des deux pays.

Cet événement vise à renforcer les partenariats commerciaux et d’investissement et à explorer les opportunités prometteuses entre les deux parties.

Le forum, organisé dans le cadre de la 12ème session de la Commission mixte Tuniso-Saoudienne, a été marqué par la présence d’un grand nombre des hommes d’affaires des deux pays, dans divers secteurs dont l’industrie, les mines, l’agriculture, la santé, la technologie ainsi que le secteur financier.

La session inaugurale a enregistré des interventions du ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh, du ministre saoudien de l’Industrie et des ressources minières, Bandar bin Ibrahim Al-khorayef, ainsi que du représentant du Président du Conseil des chambres saoudiennes (CSC), Omar Alajaji et Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Au programme du forum figure un exposé sur «Investir en Arabie Saoudite », et une autre présentation sur « L’environnement et les opportunités d’investissement en Tunisie », ainsi que deux exposés sur les secteurs porteurs d’investissement en Arabie Saoudite et en Tunisie.

Des réunions B2B sont également prévues entre le secteur privé et les représentants de l’Autorité générale des investissements (SAGIA), du ministère saoudien de l’Investissement.

Cinq accords et mémorandums d’entente ont été signés, dans le cadre de la 12ème session de la Commission mixte Tuniso-Saoudienne.

Ces accords portent notamment sur la coopération et l’assistance mutuelle en matière douanière, ainsi que sur un mémorandum d’entente relatif à la coopération dans le secteur postal. Un autre mémorandum a été conclu dans le secteur minier signé entre le ministère tunisien de l’Industrie, de l’énergie et des mines et le ministère saoudien de l’Industrie et des ressources minérales.

Par ailleurs, un mémorandum d’entente a été signé dans le domaine de la radio et de la télévision entre la Radio tunisienne et la Télévision tunisienne, d’une part, et la Saudi Broadcasting Authority (SBA), d’autre part.

Un programme exécutif de coopération et d’échange d’informations a, également, été conclu entre l’Agence de presse Tunis-Afrique-Presse (TAP) et l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite s’élevait à 964 millions de dinars (MD), à la fin de l’année 2024.

Les exportations tunisiennes vers l’ Arabie Saoudite représentent environ 26 % du total des exportations vers la région, soit environ 117 MD, assurées par près de 126 entreprises tunisiennes exportatrices, selon les données du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

L’Arabie Saoudite compte une importante plateforme d’exportation des produits tunisiens, étant donné qu’elle est le premier partenaire commercial de la Tunisie dans la région du Golfe arabe.