La sélection tunisienne disputera un match décisif pour sa qualification aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, mardi à 17h00, face à la Tanzanie, au stade Olympique de Rabat, pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe C.

Après un début de tournoi contrasté, les Aigles de Carthage abordent cette rencontre avec l’objectif clair de se hisser au prochain tour. La Tunisie avait bien lancé sa campagne par une victoire convaincante contre l’Ouganda (3-1), avant de s’incliner face au Nigeria (2-3), au terme d’un match marqué par une prestation globalement terne, malgré une réaction tardive en fin de rencontre.

Ajustements attendus dans le onze tunisien

Le sélectionneur national Sami Trabelsi devrait revenir à son schéma tactique habituel en 4-3-3, déjà utilisé lors du premier match, après l’échec du dispositif en 3-5-2 face au Nigeria. Des changements sont également attendus sur le flanc gauche, avec la probable titularisation de Sebastien Tounakti à la place de Mohamed Ali Ben Romdhane, blessé. Ismaïl Gharbi pourrait constituer une option offensive en seconde période.

Si un match nul suffirait à la Tunisie pour terminer à la deuxième place du groupe, l’encadrement technique insiste sur la nécessité de jouer pour la victoire afin de retrouver de la confiance avant la phase à élimination directe.

Une Tanzanie ambitieuse malgré son statut

Sur le papier, l’avantage penche en faveur de la Tunisie, face à une sélection tanzanienne classée 112e mondiale et qui dispute sa quatrième CAN sans avoir encore franchi le premier tour. Toutefois, les progrès affichés par les Taifa Stars incitent à la prudence.

La Tanzanie s’est inclinée de justesse contre le Nigeria (1-2) avant de concéder un nul face à l’Ouganda (1-1). Elle abordera ce dernier match avec l’ambition de décrocher une qualification historique. Privée de grandes individualités, elle s’appuie sur un collectif solidaire et des joueurs comme Simon Msuva, Ally Samatta, John Kelvin et Novatus Miroshi.

Un contexte historique et un enjeu majeur

La dernière confrontation officielle entre les deux sélections remonte à novembre 2020, lors des éliminatoires de la CAN, avec un nul (1-1) à Dar es Salaam, après une victoire tunisienne à l’aller (1-0) à Radès.

Pour la Tunisie, l’enjeu dépasse la simple qualification. Depuis la CAN 2017, elle n’est plus parvenue à enchaîner deux victoires en phase de groupes, un constat que les joueurs espèrent inverser afin de renouer avec le dernier carré continental, absent depuis 2019.