Le gouvernorat de Jendouba, en particulier les villes de Aïn Drahem et Tabarka s’apprête à accueillir plus de 15 mille touristes entre le 21 et le 31 décembre 2025, une période marquée par un pic d’affluence autour du réveillon du Nouvel An, avec environ 2700 réservations enregistrées, totalisant ainsi 32 mille nuitées, selon le Commissariat régional du tourisme de Tabarka-Aïn Draham.

Cette forte affluence en fin d’année s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue pour la région. Du 1er au 20 décembre 2025, le nombre de visiteurs a augmenté de 28 % (passant de 11474 à 14684) et celui des nuitées de 37,3 % (de 18866 à 25910) par rapport à la même période en 2024.

Cette tendance positive se confirme sur l’ensemble de l’année : du 1er janvier au 20 décembre 2025, la fréquentation touristique a progressé de 3,4 %, atteignant 241691 visiteurs, tandis que les nuitées ont augmenté de 5,6 %, pour un total de 518 824 nuitées. Le tourisme intérieur domine largement, suivi par les marchés algérien, polonais et libyen.

L’affluence actuelle, accentuée par les vacances scolaires, s’explique par la richesse des atouts de la région : naturels, thermaux, archéologiques et artisanaux, qui contribuent à un taux d’occupation élevé des établissements d’hébergement. Les professionnels du secteur affirment être pleinement mobilisés pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.

Afin de garantir la sécurité, l’hygiène, la qualité des prestations et la sécurité alimentaire, les services du Commissariat régional du tourisme de Tabarka-Aïn Draham ont renforcé leurs contrôles dans les établissements. Cette vigilance vise à pérenniser l’attractivité touristique de la région et à consolider son rôle dans le développement économique local.