La 12áµ‰ session de la Commission mixte tuniso-saoudienne, organisÃ©e par le ministÃ¨re saoudien de l’Industrie et des ressources minÃ©rales, s’est ouverte dimanche dans la capitale saoudienne, Riyad, dans lâ€™objectif dâ€™examiner les possibilitÃ©s d’Ã©largir les perspectives de coopÃ©ration bilatÃ©rale et de dÃ©velopper des partenariats stratÃ©giques entre les deux pays.

La commission est prÃ©sidÃ©e, pour la partie tunisienne, par le ministre de l’Ã‰conomie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et, pour la partie saoudienne, par le ministre de l’Industrie et des ressources minÃ©rales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, en prÃ©sence des dÃ©lÃ©gations officielles des deux pays.

Samir Abdelhafidh a, Ã cette occasion, soulignÃ© que cette session reprÃ©sente une nouvelle opportunitÃ© pour Ã©largir les perspectives de coopÃ©ration stratÃ©gique, en phase avec les Ã©volutions rÃ©gionales et internationales.

Il a ajoutÃ© que le forum d’affaires tuniso-saoudien, qui se tiendra demain 29 dÃ©cembre 2025, en marge des travaux de la commission, constituera une plateforme importante pour Ã©tablir des partenariats efficaces entre les secteurs privÃ©s des deux pays.

Le ministre a Ã©galement rappelÃ© le soutien de lâ€™Arabie saoudite au dÃ©veloppement en Tunisie Ã travers le financement de projets et de programmes dans divers domaines, notamment l’eau, l’irrigation, le dÃ©veloppement rural et lâ€™environnement. Il a en outre Ã©voquÃ© les investissements saoudiens en Tunisie, dans des secteurs stratÃ©giques tels que le tourisme, l’industrie, l’agriculture, la santÃ© et l’Ã©ducation.

Pour sa part, le ministre saoudien a mis lâ€™accent sur la soliditÃ© des relations entre l’Arabie saoudite et la Tunisie, considÃ©rant que la commission mixte tuniso-saoudienne, crÃ©Ã©e en 1998, constitue un cadre institutionnel visant Ã transformer la coopÃ©ration bilatÃ©rale en programmes et initiatives concrets.

Il a exprimÃ© le vÅ“u de voir cette session donner lieu Ã des projets stratÃ©giques et Ã des accords bilatÃ©raux efficaces et susceptibles de soutenir le dÃ©veloppement Ã©conomique de part et dâ€™autre, affirmant l’engagement de la commission Ã suivre la mise en Å“uvre de projets communs Ã travers des groupes de travail, des calendriers et des indicateurs de performance.

Il a prÃ©cisÃ© que la tenue de la 12Ã¨me session intervient Ã un moment crucial qui nÃ©cessite de redoubler de coordination dans les secteurs moteurs de la croissance, en misant sur les secteurs privÃ©s des deux pays, appelant les entreprises tunisiennes et saoudiennes Ã Ã©tablir des partenariats solides dans les industries prometteuses et les chaÃ®nes de valeur.

Il s’est fÃ©licitÃ© des rÃ©sultats de la troisiÃ¨me rÃ©union du groupe de travail conjoint sur la coopÃ©ration commerciale, qui s’est tenue Ã Tunis en juillet 2025, et les accords qui en ont dÃ©coulÃ©, notamment dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des certificats de conformitÃ© des produits. Lesquels accords ont eu, selon lui, un impact positif sur la croissance des Ã©changes commerciaux, qui ont augmentÃ© de 38 % Ã fin septembre 2025 par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de l’annÃ©e derniÃ¨re.