Cinq accords et mémorandums d’entente ont été signés, dimanche, lors des travaux de la 12ème session de la commission mixte tunsio-saoudienne qui se tient en Arabie Saoudite les 28 et 29 décembre.

Ces accords portent notamment sur la coopération et l’assistance mutuelle en matière douanière, un mémorandum d’entente pour la coopération dans le secteur postal, ainsi que sur un mémorandum d’entente relatif à la coopération dans le secteur postal. Un autre mémorandum a été conclu dans le secteur minier signé entre le ministère tunisien de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines et le ministère saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales.

Par ailleurs, un mémorandum d’entente a été signé dans le domaine de la radio et de la télévision entre la Radio tunisienne et la Télévision tunisienne, d’une part, et la Saudi Broadcasting Authority (SBA), d’autre part.

Un programme exécutif de coopération et d’échange d’informations a également été conclu entre l’Agence de presse Tunis-Afrique-Presse (TAP) et l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Le ministre de l’Economie a, dans une déclaration à la TAP, indiqué que d’autres accords seront signés lundi, parallèlement à la tenue d’une rencontre entre les représentants du secteur privé des deux pays.

A cette occasion, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, qui préside la délégation tunisienne, a déclaré, à l’agence TAP, que cette 12e session constitue une nouvelle étape dans le renforcement du cadre législatif régissant les relations entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

De son côté, le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar ben Ibrahim ben Abdallah al-Khorayef, président de la délégation saoudienne, a souligné que la tenue de cette commission représente une opportunité pour dynamiser la coopération économique et commerciale ainsi que l’investissement, notamment dans le cadre de la “Vision 2030 de l’Arabie Saoudite”.

Il a, dans ce contexte, précisé que les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré une croissance de plus de 38% en 2025, relevant que cette performance traduit les efforts déployés par la commission en vue de faciliter le commerce bilatéral.

Des démarches sont actuellement en cours afin de hisser, à un niveau supérieur, la coopération bilatérale en matière d’investissements, a-t-il réaffirmé. Il s’agit, aussi, de veiller à la mise en place de projets d’investissement conjoints à même d’assurer la durabilité des activités économiques, a-t-il ajouté.

Les ministres tunisien et saoudien président, également, les travaux du Forum économique organisé en partenariat entre l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Union des chambres de commerce saoudiennes, visant à explorer les opportunités d’investissement et de partenariat, à renforcer les échanges bilatéraux et à examiner les perspectives d’investissement en Tunisie et en Arabie saoudite.