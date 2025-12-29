Le registre national des entreprises (RNE) appelle tous ceux qui ont déposé des demandes de création ou de mise à jour sur sa plateforme électronique, à soumettre les originaux des contrats et des procès-verbaux dans les meilleurs délais, via le guichet du registre national le plus proche.

Le RNE a souligné, dimanche, dans son communiqué la nécessité de présenter le reçu de dépôt temporaire obtenu, afin d’assurer la continuité du traitement de leurs dossiers.

Il a recommandé aux utilisateurs de la plateforme de vérifier les documents présentés et la nature de la procédure par rapport au document requis et de les déposer dans la case appropriée, afin d’éviter le rejet du dossier.

Le registre national a précisé que toutes les mesures ont été prises pour faciliter les procédures en cette période de fin d’année notamment, avec l’augmentation du nombre des demandes de création d’entreprises avant le 31 décembre 2025.

Le communiqué précise que la date retenue pour le début d’activité de l’entreprise est celle indiquée sur la carte d’identité fiscale.