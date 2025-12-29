Le projet d’animation “le jeune explorateur pour un avenir intelligent” destiné aux amateurs de la maison des jeunes d’El Hamma du Jerid (gouvernorat de Tozeur) aux élèves du collège et du lycée de cette région, a pris fin dimanche à la maison des jeunes.

Ce projet a été organisé durant 3 jours (du 26 au 28 décembre courant) sous forme d’ateliers de formation, sous la supervision du commissariat régional de la jeunesse et des sports.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de la jeunesse à l’horizon 2035, visant à préparer un groupe de jeunes actifs et créatifs, maîtrisant les outils d’analyse numérique et capables de contribuer au développement durable et au savoir, à travers des ateliers sur les techniques de base des technologies modernes et de la robotique, tels que l’analyse logique et la résolution de problèmes, a souligné Ghazala Boualleg, animatrice au sein de cet établissement et coordinatrice du projet.

Ce projet vise également à former les jeunes sur les méthodes de réalisation de robots, mise à part les interventions pratiques présentées par un groupe d’enseignants, dirigeant les clubs de robotique dans les établissements scolaires. Les participants ont été répartis en groupes pour la réalisation d’un modèle de robot et choisir, au terme de cette manifestation, le meilleur design.

A cette occasion, les enseignants du secondaire et les animateurs ont présenté une série d’interventions axées sur la manière de traiter et de tirer profit des technologies modernes.

Ils ont également donné un cours pratique sur la conception d’une voiture intelligente et un autre sur les composantes du robot et les méthodes de conception d’un robot multifonctionnel.