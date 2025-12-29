Le troisième camp environnemental des Scouts Tunisiens a démarré dimanche sous le signe « Agir pour une gouvernance efficace de l’eau et une vie équitable ».

L’île de Djerba a été choisie pour accueillir l’évènement, en s’inspirant de l’expérience historique de ses habitants dans la recherche de solutions efficaces face à la pénurie d’eau, à travers des systèmes traditionnels tels que les fesguia et les majel.

Ce camp permet aux participants de vivre une expérience de terrain renforçant leur prise de conscience quant à l’importance de préserver les ressources en eau et d’inculquer des comportements responsables et respectueux de l’environnement, en s’appuyant sur la méthode scoute fondée sur l’apprentissage par la pratique, a expliqué le Commissaire général des Scouts Tunisiens, Mohamed Ali Khiari.

Ce troisième camp environnemental s’inscrit dans le cadre d’un projet international intitulé « Ensemble pour la planète », mis en œuvre par les Scouts Tunisiens sur la période 2023-2026, en partenariat avec des associations scoutes de France, du Rwanda, de Côte d’Ivoire et du Liban.

Le projet repose sur trois axes principaux : l’éducation à l’environnement, l’éducation à la paix et l’éducation à la justice, selon le chef du camp environnemental, Yassine Gandouz, président de la Commission jeunesse des Scouts Tunisiens.

Il a rappelé que 2025 désignée “année verte” par l’organisation scoute, a débuté par un premier camp environnemental organisé à Borj Cédria en janvier, suivi d’un deuxième camp sur l’île de Kerkennah, en plus de l’organisation d’ateliers, de camps d’été et d’autres activités en partenariat avec plusieurs acteurs.

L’objectif de ce projet international est de former un réseau d’ambassadeurs maîtrisant les axes du projet et capables de provoquer un changement positif.

Plus de 3 500 scouts issus de différentes régions ont déjà participé à ses activités.

Selon les prévisions, ces activités cibleront quelque 20 000 bénéficiaires à travers les campagnes de sensibilisation menées par les participants aux précédents camps.

L’actuel camp, qui se poursuit jusqu’au 30 décembre, réunit plus de 50 scouts âgés de 16 à 23 ans, venus de différentes régions. Il propose un programme riche et varié combinant un volet scientifique et technique à travers des sessions assurées par des spécialistes sur l’environnement, l’eau et les solutions durables.

Des visites de terrain sont prévues dans ce cadre pour faire connaitre le savoir faire ancestral des habitants de l’Ile dans la gestion de l’eau, tels que les fesguia et les majel.

Des activités sont également organisées le long des parcours de santé, incluant des campagnes de plantation d’arbres et d’entretien, l’installation de panneaux éducatifs et de sensibilisation sur la protection de l’environnement et la rationalisation de la consommation d’eau.

De son côté, l’activiste et experte en environnement et développement durable, cheffe de l’équipe planification du troisième camp environnemental, Rim Mansour, a indiqué que ce camp, à l’instar des précédents, repose sur le défi environnemental en lien avec les communautés locales, considérées comme les plus affectées par ces problématiques.