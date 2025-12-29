Le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) a occupé la huitième place dans le classement arabe, selon l’indice « brevets d’innovation et demandes », parmi 317 institutions et centres de recherche exerçant dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Cet indice se présente comme l’un des indicateurs fondamentaux qui reflètent la valeur appliquée de la recherche scientifique, car il met en valeur la capacité d’une institution à transformer les connaissances académiques en innovations applicables.

« L’amélioration de cet indice, qui a enregistré une hausse de 200%, durant la période 2020- 2024, a permis de renforcer la réputation internationale du Centre et de favoriser la mise en place des partenariats avec le secteur industriel, en adaptant la recherche aux besoins réels du marché », a indiqué le CERTE, ajoutant que cette évolution positive reflète sa compétitivité accrue aux niveaux régional et international.

Il convient de rappeler que le CERTE, crée en 2005, est un Centre de Recherche d’excellence dans le domaine de l’Eau affilié au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.