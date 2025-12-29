Depuis le début de l’année 2025 jusqu’au 20 décembre courant, le nombre de touristes qui ont visité le gouvernorat de Tozeur a progressé de 3% par rapport à la même période de l’année précédente.

Egalement, le nombre de nuitées passées dans les unités hôtelières de la région a enregistré une hausse de 3,7%.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le commissaire régional au tourisme, Adel Sbeita a indiqué que grâce aux nombreux événements culturels et activités touristiques et promotionnelles qui se tiennent tels que le Festival International des Oasis et le Festival de Bouhlel pour le Tourisme et le Patrimoine, la région connaît une dynamique touristique notable notamment durant les vacances d’hiver. Cette vitalité se traduit par un taux d’occupation des hôtels ayant atteint 88% au cours de la première semaine des vacances. Ce taux devrait continuer à grimper durant la deuxième semaine, notamment avec les célébrations du Nouvel An.