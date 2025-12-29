Les états financiers consolidés du Groupe de la Société Tunisienne de l’Air « TUNISAIR » – SA-, publiés samedi sur le site de la BVMT, ont fait état de l’allègement du déficit, pour se situer au niveau de 220,8 millions de dinars (MD), durant l’exercice 2022, contre 335 MD, une année auparavant.

Cette amélioration du résultat consolidé peut être expliquée, essentiellement, par l’accroissement des revenus de groupe de 93%, passant de 733,5 MD, en 2021, à 1416,5 MD, en 2022. Il convient de souligner que 88% de ces revenus sont drainés par le transporteur national “Tunisair SA”.

Pour rappel, le groupe Tunisair est organisé autour de la compagnie aérienne nationale Tunisair SA, société mère, laquelle détient plusieurs filiales opérationnelles intervenant dans des activités connexes et complémentaires au transport aérien, notamment Tunisair Technics (spécialisée dans la maintenance et l’ingénierie aéronautique), Tunisair Handling (chargée des services d’assistance au sol), et Tunisair Express (dédiée principalement aux liaisons régionales).

Le bilan consolidé du groupe, arrêté au 31 décembre 2022, a fait ressortir, également, un total des actifs de l’ordre de 1 915,1 MD, en légère baisse de 8,2%, en comparaison avec l’année 2021.

S’agissant des flux de trésorerie consolidé, ils se sont élevés à 180,3 MD, contre 110 MD, ce qui représente une hausse de 63,6%.

A noter que les états financiers de Groupe Tunisair seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire, prévue le 30 décembre 2025.