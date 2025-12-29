La Tunisie prendra part au Salon International de l’Agriculture (SIA Paris 2026), qui se tiendra à Paris du 21 février au 1er mars 2026, a fait savoir, samedi, l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

La participation tunisienne à ce salon sera organisée par l’APIA, en collaboration avec le Groupement Interprofessionnel des Fruits, le Groupement Interprofessionnel des Dattes et le Groupement Interprofessionnel des Légumes. “Le Pavillon tunisien offrira aux participants d’excellentes opportunités de réseautage et de contacts avec les décideurs de la filière et une visibilité accrue à l’international”, selon l’Agence.

“Les entreprises intéressées doivent transmettre la demande de participation à l’APIA au plus tard le 09 janvier 2026”.

“Le SIA est un rendez-vous pour la filière agricole et agroalimentaire, offrant aux participants l’opportunité de rencontrer des acheteurs internationaux, transformateurs et industriels agroalimentaires, distributeurs, centrales d’achat et associations professionnelles. En 2025, le Salon International de l’Agriculture a rassemblé 607 503 visiteurs, près de 4 000 animaux, plus de 1 000 exposants, sur les 16 hectares d’exposition du site historique de la Porte de Versailles”.