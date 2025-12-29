“Le coût élevé du régime sans gluten est l’un des principaux défis des personnes atteintes de la maladie cœliaque”, a souligné, samedi, le président de l’Association tunisienne de la maladie cœliaque (ATMC), Mongi Ben Hariz.

Dans une déclaration à l’agence TAP lors d’une journée de sensibilisation organisée par l’association, Ben Hariz a précisé que le coût mensuel d’un régime sans gluten pour une personne varie entre 150 et 200 dinars, sans aucune possibilité de remboursement de ces frais par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Concernant le soutien de l’État aux familles démunies ayant un membre atteint de la maladie cœliaque, le président de l’association a indiqué que durant les années 2024 et 2025, 400 familles pauvres inscrites dans le programme de sécurité sociale (Amen Social) ont reçu des aides alors que le nombre de demandes ne cesse d’augmenter atteignant plus de 3 mille.

Ben Hariz a également signalé que la loi de finances pour les années 2025 et 2026 a alloué des fonds aux familles pauvres, avec l’instauration en 2025 d’une allocation de 30 dinars, qui augmentera à 130 dinars en 2026.

Il a, dans ce contexte, appelé à une mise en œuvre rapide de cette augmentation, soulignant que le retard dans l’application de cette mesure en 2025 a empêché de nombreux patients de bénéficier de l’aide à temps.

Il a, par ailleurs, rappelé que “le seul traitement disponible actuellement pour la maladie cœliaque, selon les études scientifiques, consiste à suivre un régime sans gluten à vie”.

Les symptômes de la maladie varient d’une personne à l’autre, avec des manifestations communes telles que diarrhée chronique, malnutrition, perte de poids, anémie et retard de croissance chez les enfants. Un diagnostic précis nécessite des analyses sanguines et une biopsie de l’intestin.

Ben Hariz a indiqué que ne pas respecter le régime sans gluten peut entraîner des complications graves sur le moyen et long termes, y compris des maladies osseuses, des troubles de croissance et même certains cancers après 40 ou 50 ans.

En Tunisie, entre 75 mille et 100 mille personnes seraient atteintes de la maladie cœliaque, mais seulement 30 mille cas sont diagnostiqués. Cela souligne l’importance du dépistage précoce et de la sensibilisation.

L’association joue un rôle actif en accompagnant les patients et leurs familles, en organisant des ateliers sur la préparation de repas sans gluten, en enseignant à lire les étiquettes des aliments et en fournissant une liste actualisée de produits sûrs à consommer.

Selon la même source, l’ATMC travaille sur la création d’un réseau de boulangeries spécialisées dans la fabrication de pain sans gluten, avec trois boulangeries déjà en place et un nouveau point de vente prévu à Béja en 2026.