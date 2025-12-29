Lancé au mois d’octobre dernier, le projet de réhabilitation des routes classées dans le gouvernorat de Gabès, a atteint un taux d’avancement de 90%, a indiqué à l’Agence TAP, une source responsable à la direction régionale de l’équipement.

Les travaux, dont le coût s’élève à 5 millions de dinars, concernent notamment la route nationale N1 et de la route périphérique au niveau de la ville Ghannouch.

Par ailleurs, le chantier de réaménagement du tronçon de la route nationale N°15 reliant Menzel Habib et Gafsa, dont 70% des travaux sont réalisés jusqu’à présent, devra prendre fin, en janvier 2026, a ajouté la même source.