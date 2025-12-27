La sélection béninoise a remporté une courte victoire face au Botswana (1-0), samedi, lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. La rencontre s’est disputée au stade olympique de Rabat. L’unique but du match a été inscrit en première période par Yohan Roche.

Un succès minimal mais décisif

Le Bénin a assuré l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marges face au Botswana. Dans une rencontre comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes, les Béninois ont trouvé la faille à la 28e minute grâce à Yohan Roche, auteur de l’unique réalisation de la partie.

Ce but a suffi pour départager les deux équipes, au terme d’un match disputé au stade olympique de Rabat, dans le cadre du groupe D de la compétition continentale.

Le groupe D en action

Cette rencontre s’inscrivait dans le programme de la deuxième journée du groupe D. Plus tôt dans la journée, le Bénin et le Botswana ont ouvert le bal dans ce groupe.

L’autre match du groupe D oppose, ce samedi, le Sénégal à la République démocratique du Congo. Cette affiche est programmée au grand stade de Tanger, avec un coup d’envoi prévu à 16h00 HT.

En attendant l’autre affiche du groupe

Avec cette victoire, le Bénin engrange trois points importants dans la course au classement du groupe D. Les regards se tournent désormais vers l’autre rencontre de la journée entre le Sénégal et la RD Congo, qui viendra compléter le tableau de cette deuxième journée.