Liverpool accueille Wolverhampton ce samedi 27 décembre 2025 à 16h00, à Anfield, pour le compte de la 18e journée de Premier League. Une rencontre aux enjeux contrastés entre deux équipes aux trajectoires opposées cette saison.

Cinquièmes au classement avec 29 points, les Reds visent une victoire afin de consolider leur place dans la course aux compétitions européennes. L’équipe de Jürgen Klopp aborde ce rendez-vous avec confiance, restant invaincue lors de ses cinq derniers matches (trois victoires et deux nuls), avec un bilan encourageant de neuf buts inscrits contre cinq encaissés.

À l’opposé, Wolverhampton traverse une période très compliquée. Derniers du championnat avec seulement 2 points, les Wolves restent sur cinq défaites consécutives, n’ayant marqué que deux buts pour dix encaissés. Une situation critique qui les place déjà en grand danger dans la lutte pour le maintien.

Les confrontations directes récentes confirment l’avantage de Liverpool, vainqueur des cinq derniers duels face à Wolverhampton. Les Wolves n’ont jamais réussi à s’imposer contre les Reds, ce qui renforce le statut de favori du club de la Mersey, même si la Premier League réserve parfois des surprises.

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Sport ce samedi à partir de 16h00.