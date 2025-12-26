Le marché a terminé la séance de vendredi, sur une note haussière. Le TUNINDEX a affiché une légère progression de 0,1 %, à 13 270,5 points dans un volume garni de 32,9 MD, selon Tunisie Valeurs.

La séance a été marquée par la réalisation de quatre transactions de bloc, portant sur les titres TUNIS RE (deux transactions pour 15,2 MD), TPR (une transaction pour 6,4 MD), et SFBT (une transaction pour 1,2 MD).

Le titre STB s’est placé au top line. Dans un volume de 30 mille dinars, l’action de la banque s’est appréciée de 5,5 % à 4,000 D.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a, également, été bien orienté sur la séance. L’action du cimentier a progressé de 4,3 % à 0,490 D. La valeur n’a pas drainé de flux sur la séance.

Le titre ASSAD s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du producteur des batteries automobiles a reculé de –4,4 % à 3,030 D. Sur la séance, la valeur a été transigée à hauteur de 488 mille dinars.

Le titre MAGASIN GENERAL a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a régressé de –4,2 %, à 9,990 D. La valeur a amassé un flux de 88 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNIS RE a chapeauté le palmarès des échanges. L’action a fait du surplace à 9,500 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 15,2 MD, soit 46 % du flux de la cote.