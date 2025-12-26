Le système E-FOPPRODEX relatif à la numérisation des demandes d’appui et l’accélération du versement des subventions sera adopté, à partir de janvier 2026, a annoncé le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

Intervenant, jeudi, lors de la réunion de la Commission consultative pour la promotion des exportations, tenue, à Tunis, il a évoqué la nécessité d’adopter, pour la période à venir, des programmes spécifiques et exceptionnels au service du secteur de l’exportation, a fait savoir le département du commerce.

Il a insisté sur l’importance de soutenir les filières exportatrices lesquelles connaissent des difficultés de commercialisation, ainsi, que les secteurs prometteurs dans le domaine de l’innovation et de la technologie, à l’instar des start-ups et des exportations des entreprises citoyennes.

L’accent a été mis, lors de cette réunion, sur la possibilité de renforcer l’appui au transport pour les exportations d’huile d’olive, au cours de la saison actuelle, notamment, vers la destination américaine. Ce dossier sera soumis à l’examen lors de la réunion qui se tiendra prochainement du Conseil National du Commerce Extérieur, selon la même source.

A cette occasion, Abid a appelé à parachever la structuration du Fonds de promotion des exportations en accélérant la révision du décret relatif aux interventions du Fonds et à l’élaboration d’un manuel de procédures.

Il s’agit, également, d’achever le programme de numérisation, de simplifier les procédures au profit des exportateurs et d’œuvrer à résoudre tous les problèmes en suspens dans les plus bref délai.

Le ministre du Commerce a souligné l’importance stratégique du secteur de l’exportation pour l’économie nationale, en tant que moteur de croissance et un levier de développement.

Et de poursuivre que le Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) constitue l’un des mécanismes les plus importants mis en place par l’État pour dynamiser les exportations tunisiennes sur les marchés mondiaux.

Par ailleurs, Abid a rappelé que le programme Easy Export a démarré, depuis octobre 2025. Ce programme vise à soutenir davantage l’exportation de produits tunisiens via la poste tunisienne pour les produits de l’industrie alimentaire et de l’artisanat, ainsi que les exportations des startups.