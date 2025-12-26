Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, Ahmed Bettaïb, a annoncé vendredi 26 décembre 2025 des résultats positifs sur les marchés touristiques traditionnels, notamment chinois et algérien.

Selon ses déclarations sur les ondes d’ExpressFm ces deux marchés ont enregistré de bonnes performances en termes de réservations à la date du 16 décembre 2025.

Le Sud tunisien attire les vacanciers

Les destinations du Sud ont enregistré des taux de réservation supérieurs à 90 %, notamment pendant les vacances d’hiver. Cependant, des incidents ponctuels avec les touristes algériens ont entraîné un léger recul du nombre de visiteurs par rapport aux prévisions initiales.

Des réservations en hausse par rapport à 2024

Ahmed Bettaïb a souligné que les réservations globales dépassent de plus de 20 % celles de l’année précédente. Malgré les difficultés rencontrées sur le marché algérien, le rythme des réservations reste encourageant, et l’Association espère que ces problèmes seront résolus prochainement.

Affluence et impact économique

Le nombre de touristes algériens a dépassé 3,5 millions. Selon le Office national du tourisme, la Tunisie a accueilli 11 millions de visiteurs au 21 décembre 2025. Le nombre de nuitées a légèrement diminué, mais les transactions et les revenus en devises étrangères ont progressé, ce qui traduit une meilleure rentabilité du secteur.

Diversification culturelle et saisonnière

Ahmed Bettaïb a mis en avant l’attractivité renouvelée de la Tunisie grâce à sa diversité d’événements culturels et touristiques, qui contribue à réduire la saisonnalité. Il a cité les festivals de Douz et Tozeur en décembre comme exemples de dynamisation du produit touristique national.

Propreté et image de la destination

Le président de la FTAV a insisté sur l’importance de la propreté du pays, qu’il considère comme un point noir toujours influent sur l’image touristique de la Tunisie.