Le marchÃ© boursier a terminÃ© la sÃ©ance de jeudi sur une note nÃ©gative. Lâ€™indice de rÃ©fÃ©rence a inscrit une baisse de â€“0,2 % Ã 13 254 points dans un volume relativement fourni de 14,7 MD, selon l’intermÃ©diaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La sÃ©ance a Ã©tÃ© marquÃ©e par la rÃ©alisation dâ€™une transaction de bloc de 6,4 MD sur le titre TPR.

Le titre MPBS sâ€™est offert la meilleure performance de la sÃ©ance. Dans un volume de 146 mille dinars, lâ€™action du spÃ©cialiste en bois sâ€™est apprÃ©ciÃ©e de 5,4 % Ã 8,700 D.

Le titre ASSAD a affichÃ© un beau parcours sur la sÃ©ance. Lâ€™action du spÃ©cialiste des batteries automobiles a gagnÃ© 4,3 % Ã 3,170 D, et ce dans un flux de 200 mille dinars.

Le titre STB a essuyÃ© la plus forte baisse de la sÃ©ance. Lâ€™action de la banque a reculÃ© de â€“5,5 % Ã 3,790 D, dans des Ã©changes de 83 mille dinars.

Le titre STIP a affichÃ© un parcours dÃ©cevant sur la sÃ©ance. Lâ€™action du spÃ©cialiste en pneu sâ€™est dÃ©lestÃ©e de â€“3,7 % Ã 3,380 D , sans drainer de flux.

Le titre TPR a chapeautÃ© le palmarÃ¨s des Ã©changes de la sÃ©ance. Lâ€™action de lâ€™extrudeur dâ€™aluminium sâ€™est dÃ©prÃ©ciÃ©e de â€“1,5 % Ã 11,120 D , en alimentant le marchÃ© avec des capitaux de 6,5 MD.