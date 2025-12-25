La 13ᵉ édition des Journées pharmaceutiques se tiendra les 16 et 17 janvier 2026 à Tunis. Cet événement majeur réunira des professionnels, des universitaires et des experts du secteur pharmaceutique.

Organisée par le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Tunis (CROPT), cette manifestation, rendez-vous incontournable de la profession, mettra l’accent sur les enjeux actuels de la pharmacie d’officine, entre déontologie, innovation et rentabilité économique.

Au programme figurent des conférences scientifiques, des ateliers pratiques et des symposiums consacrés aux nouvelles technologies, telles que le dispositif de surveillance continue de la glycémie iCane13, ainsi que des débats autour de sujets sensibles, comme l’addiction et le rôle du pharmacien dans l’accompagnement des personnes dépendantes.

Une table ronde stratégique abordera également la place de la pharmacie d’officine dans l’industrie pharmaceutique tunisienne. Les participants pourront, par ailleurs, approfondir leurs compétences à travers des ateliers interactifs portant sur la gestion des interactions médicamenteuses, la prise en charge des plaies, la déclaration des effets indésirables ou encore les traitements du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez l’enfant.

Enfin, ces deux journées offriront de nombreuses opportunités de réseautage, ainsi qu’un espace d’exposition réunissant les acteurs du secteur et les fournisseurs d’innovations pharmaceutiques.