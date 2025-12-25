Les perspectives de renforcement de la coopÃ©ration tuniso-amÃ©ricaine dans le domaine du transport ont Ã©tÃ© au centre de la rencontre tenue, mercredi, entre le ministre du Transport, Rachid Amri, et lâ€™ambassadeur des Ã‰tats-Unis en Tunisie, Bill Bazzi.

Selon un communiquÃ© rendu public par le dÃ©partement du transport, les deux parties ont saluÃ© les relations de coopÃ©ration entre les deux pays dans le secteur du transport, rÃ©affirmant la volontÃ© commune de les hisser au plus haut palier, en concrÃ©tisation de la volontÃ© politique des dirigeants des deux pays.

Le ministre a mis en exergue le rÃ´le du secteur du transport dans le renforcement des relations bilatÃ©rales, soulignant lâ€™importance de la liaison aÃ©rienne entre la Tunisie et les Ã‰tats-Unis et de la coopÃ©ration dans la rÃ©alisation de projets nationaux prioritaires, notamment, dans les domaines de lâ€™aviation civile, du transport maritime, des ports et du secteur ferroviaire.

Il a Ã©galement insistÃ© sur la coopÃ©ration en matiÃ¨re de numÃ©risation, de mise en place des systÃ¨mes de transport intelligents, mettant l’accent sur la nÃ©cessitÃ© d’exploiter au mieux les expertises et les compÃ©tences disponibles dans les deux pays amis.

De son cÃ´tÃ©, lâ€™ambassadeur des Ã‰tats-Unis en Tunisie a rÃ©affirmÃ© la prioritÃ© accordÃ©e par la partie amÃ©ricaine au dÃ©veloppement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale et Ã lâ€™Ã©change dâ€™expertises pour moderniser le systÃ¨me multimodal de transport ainsi que pour renforcer davantage la sÃ»retÃ© et la sÃ©curitÃ©, compte tenu du rÃ´le essentiel de ce secteur dans le soutien de la croissance Ã©conomique et de la dynamisation des Ã©changes commerciaux et du tourisme entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations entre les experts et les spÃ©cialistes des deux pays en vue dâ€™Ã©laborer des programmes concrets de coopÃ©ration et de partenariat et de promouvoir lâ€™investissement dans le secteur du transport et de la logistique au service de lâ€™intÃ©rÃªt des deux peuples amis.

Y ont pris part des reprÃ©sentants des ministÃ¨res du transport et des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger, ainsi que de reprÃ©sentants de lâ€™ambassade amÃ©ricaine.