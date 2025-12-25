Quelque 202 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques provenant de la décharge de Borj Chekir ont été traitées jusqu’au 30 novembre 2025, d’après les données présentées, mercredi, lors d’une séance de travail présidée par le ministre de l’Environnement, Habib Abid et consacrée à l’évaluation et au suivi des programmes de valorisation de différents types de déchets.

Par ailleurs, près de 40 000 tonnes d’huiles alimentaires usagées ont été collectées, dont 10 000 tonnes sont traitées et exportées annuellement, tandis que 9 600 tonnes de déchets de pneumatiques usagés sont collectées et valorisées chaque année.

Ces programmes ont également permis la valorisation de la margine, avec l’épandage d’environ 500 000 m³ sur près de 10 000 hectares de terres agricoles au cours de la campagne 2024/2025, ainsi que la production d’environ 100 tonnes de compost.

Lors de cette réunion, les participants, représentant notamment l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), ont convenu de mettre en place une feuille de route visant à augmenter, en 2026, la production d’électricité à la station de Sousse, grâce à la valorisation des gaz issus du recyclage des déchets ménagers.

Cette feuille de route prévoit, également, le suivi de l’avancement des réalisations de l’entreprise de travaux publics chargée de la valorisation des déchets à Djerba, afin de lancer la production d’électricité, ainsi que la poursuite des travaux à Béja pour la valorisation des déchets, selon la technologie japonaise.

Elle comprend, en outre, l’examen du cahier des charges relatif à l’aménagement de la station de valorisation des déchets à Tunis, la préparation des données nécessaires au lancement de l’appel d’offres restreint pour le gouvernorat de Sfax dans les délais impartis, la présentation des résultats de l’étude relative à l’unité de valorisation des déchets à Gafsa, le soutien aux entreprises communautaires porteuses de projets de valorisation des déchets à Monastir et Zarzis, ainsi que la programmation d’une journée d’information et de sensibilisation sur les bassins de margine et la valorisation de cette matière.