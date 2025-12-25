Une séance de travail consacrée au projet de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque à Rjim Maâtoug a été tenue, récemment, au siège du gouvernorat de Kébili.

Le député de Kébili à l’Assemblée des Représentants du Peuple, Boubaker Ben Yahia a indiqué à l’Agence TAP que l’accent a été mis sur l’impact socio-environnemental de ce projet qui vise à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables et à atteindre l’autosuffisance énergétique.

Il a ajouté que ce projet, unique en son genre en Tunisie, s’étend sur une superficie de 1156 ha et devra générer de nouveaux postes d’emploi, sachant que la durée des travaux s’etend sur 18 mois.

Deux autres projets similaires sont programmés au mont Tebaga et à Bazma à Kébili-sud pour la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire, selon la même source.