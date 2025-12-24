Le marchÃ© boursier a changÃ©, mercredi, de trajectoire comparativement aux derniÃ¨res sÃ©ances. Lâ€™indice de rÃ©fÃ©rence a trÃ©buchÃ© de â€“0,1 %, Ã 13277 points, dans un volume relativement soutenu de 14,5 MD, selon l’intermÃ©diaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les Ã©changes ont profitÃ© de la rÃ©alisation de deux transactions de bloc sur les titres MAGASIN GENERAL (pour une enveloppe de 6,4 MD) et SAH LILAS (pour un montant de 1,9 MD).

Le titre STAR sâ€™est offert la plus forte hausse de la sÃ©ance. Lâ€™action de la compagnie dâ€™assurance nÂ°1 en Tunisie a signÃ© une progression de 4,5 % Ã 63,820 D, dans un volume relativement soutenu de 582 mille dinars.

Le titre TPR a Ã©galement terminÃ© la sÃ©ance sur une note positive. Lâ€™action de lâ€™extrudeur dâ€™aluminium a affichÃ© une embellie de 2,7 % Ã 11,290 D. Les Ã©changes sur la valeur se sont montÃ©s Ã 182 mille dinars sur la sÃ©ance.

Le titre ASSAD sâ€™est placÃ© en lanterne rouge du TUNINDEX. PÃ©nalisÃ©e par un courant vendeur, lâ€™action du spÃ©cialiste des batteries automobiles a cÃ©dÃ© â€“4,4 % Ã 3,040 D, dans un flux de 310 mille dinars.

Le titre UIB a figurÃ© parmi les plus grands perdants sur la sÃ©ance. Lâ€™action de la filiale du groupe SOCIETE GENERALE a abandonnÃ© â€“3,4 % Ã 24,050 D, dans un maigre volume de 40 mille dinars.

Le titre MAGASIN GENERAL a chapeautÃ© le palmarÃ¨s des Ã©changes sur la sÃ©ance. Terminant inchangÃ©e Ã 10,430 D, lâ€™action du spÃ©cialiste de la grande distribution a alimentÃ© le marchÃ© avec des capitaux bien fournis de 6,4 MD.