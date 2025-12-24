Le nombre d’élèves intégrant l’École de l’aviation de Borj El Amri, qui est sous la tutelle du ministère de la Défense nationale, ne cesse d’augmenter, a indiqué le commandant et instructeur de pilotage au sein de l’établissement, Ghazi Marzouk.

S’exprimant mercredi lors d’une manifestation organisée à la Cité des sciences à l’occasion de la 7ᵉ édition de la Journée de l’aviation, Marzouk a précisé que l’école ne se limite pas à la formation des officiers pilotes tunisiens, mais assure également la formation de plusieurs officiers provenant de pays africains francophones, notamment le Mali, le Tchad, le Niger, le Sénégal et le Gabon, dans le cadre d’accords de coopération et d’échanges.

Il a ajouté que les officiers pilotes tunisiens formés à l’École de Borj El Amri bénéficient également, dans le cadre d’accords de coopération, de stages de formation dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la France, l’Algérie, le Qatar et le Maroc.

À noter que la mission de l’École de l’aviation de Borj El Amri consiste à former des militaires et des civils au profit du ministère de la Défense nationale en général et de l’armée de l’air en particulier, ainsi que pour les institutions de l’aviation civile.

L’école peut également organiser des sessions de perfectionnement, de recyclage et mener des recherches scientifiques et techniques dans son domaine de compétence au profit d’institutions nationales publiques ou privées.

Sa mission principale demeure la formation des officiers en vue de l’obtention du diplôme national d’ingénieur dans les spécialités du pilotage d’avions, de la circulation aérienne, de la météorologie, de la mécanique, de l’électromécanique, des systèmes aéronautiques, des télécommunications et de l’informatique.

Merzouk a par ailleurs fait savoir qu’un projet est en cours pour transformer l’École de l’aviation de Borj El Amri en une académie aéronautique, dotée d’un nouveau bâtiment moderne capable d’accueillir un plus grand nombre d’étudiants.

Il a souligné que l’établissement offre aujourd’hui un parcours professionnel prometteur dans l’armée de l’air, la défense nationale et même l’aviation civile, notamment dans la formation des techniciens supérieurs, des ingénieurs en mécanique et en météorologie.

De son côté, le directeur général par intérim de la Cité des sciences, Mounir Ayadi, a indiqué que la Cité, en partenariat avec les ministères de la Défense nationale et de l’Intérieur, le Centre d’excellence des métiers de l’industrie aéronautique et l’Association tunisienne de l’aviation, organise régulièrement cette manifestation, qui se tient aujourd’hui dans sa septième édition.

Cette manifestation scientifique, à laquelle participent des représentants de plusieurs institutions, entreprises et associations actives dans le domaine de l’aviation, ainsi que des experts, des étudiants et des ingénieurs, coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l’aviation civile, célébrée le 7 décembre de chaque année, ainsi qu’avec le 101ᵉ anniversaire de l’aéroport d’El Aouina, inauguré officiellement le 22 juin 1924.

Le programme comprend diverses activités, notamment des conférences animées par des experts sur la formation aux technologies modernes dans les métiers de l’aviation, la projection d’un film documentaire sur l’histoire de l’aviation en Tunisie, ainsi que l’organisation d’un concours de planeurs destiné aux étudiants des écoles nationales d’ingénieurs et des ateliers scientifiques sur les simulateurs de métiers de l’aviation et la mécanique aéronautique.

En marge de cette manifestation, une exposition a également été organisée, permettant de découvrir différents types de moteurs d’avions utilisés dans la formation des étudiants, ainsi que des maquettes de petits avions militaires, entre autres.