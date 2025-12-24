La commission supérieure de la production privée d’électricité a approuvé, lors de sa réunion tenue, mardi, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, au palais du gouvernement à la Kasbah, la réalisation d’un projet de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne dans le gouvernorat de Zaghouan, d’une capacité de 77,25 mégawatts (MW).

Ce projet s’inscrit, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, dans le cadre de l’appel d’offres relatif à l’installation de projets de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne selon le régime des concessions, pour une capacité globale de 600 mégawatts.

Ce projet permettra de générer des avantages au triple plan économique, social et environnemental, à travers la production annuelle d’environ 290 gigawattheures (GWh), soit l’équivalent de 1,3 % de la production nationale d’électricité, ainsi qu’une économie de 60 mille tonnes équivalent pétrole de gaz naturel, pour une valeur estimée à près de 30 millions de dollars par an, soit environ 2,3 % des importations de gaz.

Le projet contribuera également à réduire les coûts de production de l’électricité à partir du gaz naturel d’environ 53 millions de dinars par an, à soutenir le développement régional et la création d’emplois, tout en évitant des émissions de gaz estimées à près de 130 mille tonnes équivalent dioxyde de carbone par an.

La commission a également approuvé la réalisation de deux projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire à Tataouine et à Gabès, chacun, d’une capacité unitaire de 100 mégawatts .

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’appel d’offres relatif à l’installation de projets solaires selon le régime des concessions pour une capacité globale de 800 mégawatts.

Ces projets permettront aussi de produire environ 550 gigawattheures par an, soit près de 2,5 % de la production nationale d’électricité et d’économiser près de 110 mille tonnes équivalent pétrole de gaz naturel, pour une valeur avoisinant 55 millions de dollars par an, soit l’équivalent de 4,3 % des importations de gaz.

Ils contribueront également à rationaliser les dépenses de production d’électricité à partir du gaz naturel, avec une économie estimée à 107 millions de dinars par an, à favoriser le développement régional et la création d’emplois, tout en évitant des émissions de gaz d’environ 253 mille tonnes équivalent dioxyde de carbone par an.

La commission a, par ailleurs, approuvé le lancement des appels d’offres programmés pour la période 2026-2027, portant sur la réalisation de projets de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne.

Il s’agit notamment des appels d’offres pour l’installation des centrales éoliennes à Tebaga, dans le gouvernorat de Kébili, d’une capacité de 600 mégawatts, à Jebel Abderrahmane, dans le gouvernorat de Nabeul, d’une capacité de 400 mégawatts, et à El Guettar, dans le gouvernorat de Gafsa, d’une capacité de 200 mégawatts.

Des appels d’offres seront également lancés pour trois nouveaux sites après le démarrage des opérations de mesure de la vitesse du vent, à savoir Zaghouan (200 mégawatts), Kasr El Jery à Beni Khedache dans le gouvernorat de Médenine (500 mégawatts) et Oum Dhorben à Fériana dans le gouvernorat de Kasserine (100 mégawatts).

Les appels d’offres concerneront aussi des projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque à Bazma, dans le gouvernorat de Kébili, d’une capacité de 350 mégawatts, conformément aux exigences techniques liées au stockage par batteries.

Lors de la même réunion, la commission a également approuvé la valorisation des crédits carbone à travers le recours aux mécanismes disponibles dans le cadre des accords bilatéraux ou des marchés volontaires.

Elle a en outre examiné l’état d’avancement des appels d’offres relatifs à la réalisation de projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, d’une capacité de 1700 mégawatts, dans le cadre du régime des concessions.

Prenant la parole, la cheffe du gouvernement a souligné que la Tunisie a choisi d’ouvrir le champ à l’ensemble des mécanismes prévus par la législation nationale, dont le régime des concessions, afin d’atteindre ses objectifs stratégiques dans le domaine des énergies renouvelables et renforcer sa souveraineté énergétique.

Elle a indiqué que l’État poursuivra la mise en œuvre de la feuille de route de la stratégie nationale de l’énergie, rappelant le lancement de plusieurs projets majeurs, dont notamment le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie (ELMED), qui fera de la Tunisie un pôle régional de l’énergie propre.

La cheffe du gouvernement a en outre insisté sur la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation des projets d’énergies renouvelables dans le cadre de la stratégie énergétique nationale afin d’atteindre l’objectif de 35 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030.

Elle a appelé à surmonter les difficultés susceptibles d’entraver la mise en œuvre de ces projets, compte tenu de leur importance pour garantir la souveraineté énergétique du pays et réduire ainsi le déficit énergétique et ses répercussions sur le budget de l’État.

Les participants à la réunion ont eu l’occasion d’écouter un exposé sur l’état d’avancement des projets en cours, dont notamment, l’entrée en exploitation de la première centrale de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, d’une capacité de 100 mégawatts, dans la région d’El Metbasta, gouvernorat de Kairouan, à compter du 16 décembre 2025.

Les essais de mise en service des deux centrales solaires photovoltaïques de Mezzouna (gouvernorat de Sidi Bouzid) et de Tozeur, d’une capacité de 50 mégawatts chacune ont également démarré en décembre 2025, avec une entrée en exploitation prévue d’ici la fin de l’année.