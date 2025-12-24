Une délégation de l’Office national de la Protection civile effectue une visite officielle à Bagdad, en Irak, du 21 au 26 décembre.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des travaux de la Commission mixte tuniso-irakienne de la protection civile et de la défense civile, visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans ces domaines.

Mardi, la délégation s’est rendue au Centre de formation relevant de la Direction générale irakienne de la défense civile. Elle a pris connaissance des différentes infrastructures et équipements du centre ainsi que ses différents espaces dédiés à la formation.

Les membres de la délégation ont assisté à une présentation détaillée des missions du centre, notamment en matière de formation initiale et continue et de qualification des ressources humaines. Ces programmes contribuent au développement des capacités opérationnelles et techniques des agents et cadres de la défense civile, selon un communiqué publié par le porte-parole de la Protection civile.

A cette occasion, un exercice pratique (opération blanche) a également été organisé, consacré à la démonstration des méthodes de gestion des risques chimiques.

La délégation tunisienne s’est également informée des procédures adoptées et de l’expérience irakienne dans ce domaine. Elle a pris connaissance du dispositif appelé « parcours de l’agent de la protection civile », conçue pour assurer la préparation physique et opérationnelle des agents à travers un programme de formation progressif conforme aux normes en vigueur, ajoute la même source.

La visite a, en outre, permis de prendre connaissance de plusieurs programmes et méthodes de formation appliqués, ainsi que des exemples de cycles de formation spécialisés, notamment dans le domaine des techniques de lutte contre les incendies.

Il est à noter que cette commission mixte s’inscrit dans le cadre du renforcement et du développement des relations de coopération bilatérale entre la Tunisie l’Irak dans les domaines de la protection civile et de la défense civile.

Elle vise, également, à consolider l’échange d’expertises, de connaissances et d’expériences pratiques entre les deux pays, afin de permettre aux structures concernées de mieux se préparer aux situations d’urgence.

Cette coopération a aussi pour objectif de développer et d’améliorer les mécanismes de prévention ainsi que les capacités d’intervention et de réaction face aux différents types de risque, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité et de la sûreté publiques dans les deux pays, selon la même source.