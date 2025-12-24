Les dons financiers versés à l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) sont désormais entièrement déductibles de l’impôt sur le revenu, a précisé lundi l’organisation, suite à l’entrée en vigueur de la Loi de finances pour 2026.

Cette mesure, introduite par l’article 38 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 publiée au Journal Officiel, place l’UTSS au même rang que l’État, les collectivités locales, certains établissements publics et des associations œuvrant dans les domaines social, culturel ou sportif en lui permettant de bénéficier de cette déduction fiscale intégrale.

Dans un communiqué, l’UTSS souligne que cette mesure reconnaît son rôle national de soutien aux efforts publics dans les domaines de l’aide sociale, de l’assistance aux familles dans le besoin et de la mise en œuvre de programmes de solidarité.

L’Union en profite pour appeler l’ensemble de la société tunisienne, particuliers et entreprises, à soutenir ses actions par des dons. Cet élan de générosité permettra, selon elle, d’élargir le cercle des bénéficiaires et de renforcer les valeurs de solidarité et de cohésion sociale.

Pour bénéficier de cette déduction fiscale, les donateurs devront joindre à leur déclaration annuelle d’impôt une liste détaillée des bénéficiaires, les montants alloués, ainsi que les justificatifs de paiement.