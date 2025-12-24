Une session de formation ayant pour thème « Analyse des besoins et rédaction d’un cahier des charges pour un marché public » a été organisée, mardi, à Siliana au profit des secrétaires généraux des municipalités et des représentants des conseils régionaux.

Le responsable régional de formation au gouvernorat de Siliana, Faouzi Rajhi a indiqué à l’Agence TAP que cette formation, d’une durée de trois jours, porte sur les normes juridiques et administratives applicables aux marchés publics.

Par ailleurs, un atelier de formation sur la gestion des avoirs saisis par les municipalités avait été programmé aux agents des services fiscaux, a ajouté la même source.