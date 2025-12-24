Un workshop pour réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants universitaires du Nord de la Tunisie s’est tenu, mardi, à Tunis.

Organisé conjointement par l’Office des œuvres universitaires pour le Nord (OOUN) et l’Institut national des sciences agronomiques de Tunisie (INAT), cet atelier a pour thème : « Du diagnostic à l’action : priorisation des interventions anti-gaspillage alimentaire dans les restaurants universitaires en Tunisie ».

Cet atelier vise à identifier les causes du gaspillage, proposer des solutions concrètes et formuler des recommandations applicables, selon une publication sur la page Facebook de l’OOUN.

L’événement réunit les directeurs et cadres de la santé, les chefs cuisiniers et les responsables des approvisionnements de quatre restaurants universitaires de la région : « Les Jardins » à Tunis, celui de l’École normale supérieure (ENS) à Tunis, celui de Monfleury et celui d’Hannibal à Sidi Thabet.