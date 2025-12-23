Une série d’activités a démarré hier lundi, en marge du 57e Festival international du Sahara à Douz, qui se tient du 25 au 28 décembre 2025. L’espace Dar Latif, dans la zone touristique de Douz, a abrité, dans ce cadre, le concours” Miss Festival”, qui comporte des ateliers de couture, des expositions de costumes traditionnels, des ateliers de cuisine et de beauté ainsi que des défilés de mode.

Le démarrage de la manifestation trekking de 90 km dans le Sahara en collaboration avec l’association Sahratouna, ainsi que d’un d’un concours de films documentaires a lieu aujourdhui mardi, alors que la deuxième édition du concours de poésie Jamal Slaï et la première édition du concours de musique bédouine démarre mercredi au théâtre de Douz.

L’organisatrice du concours Miss Festival, Aïda Hassani, a expliqué mardi à l’agence TAP que ” Miss Festival” qui se tient les 22, 23 et 24 décembre eten marge du festival, est dédié à la célébration des costumes traditionnels et à la mise en valeur des costumes et des traditions de la région dans divers domaines, dont la cuisine traditionnelle. Elle a souligné que cette manifestation vise à sauvegarder le patrimoine tunisien, comme la Mélia, tout en valorisant les compétences tunisiennes spécialisées dans la confection et l’exposition des costumes traditionnels.

La première journée du concours sera consacrée à un concours de plats traditionnels, avec des spécialités du patrimoine culinaire du Sud de la Tunisie, et plus particulièrement de la région de Douz, ainsi qu’à des défilés de costumes traditionnels de la région et la deuxième journée sera dédiée à la Palestine, avec des défilés de costumes et de cuisine traditionnels palestiniens, ainsi que des spectacles artistiques palestiniens.

Le dernier jour du concours Miss Festival sera, pour sa part, dédié au Maghreb et au Golfe avec la participation de représentantes d’Irak, d’Arabie saoudite, de Libye et d’Algérie.

Aida Hassani a souligné que le concours de beauté du festival comprend plusieurs ateliers de cuisine, et à la pâtisserie outre des activités consacrées à la coiffure et à la beauté, avec l’organisation de soirées artistiques animées par JenJoon, Walid Slaï et l’artiste libyenne Ahlam El Yamani.