Le Commissariat régional des affaires culturelles de Zaghouan démarre début 2026 la mise en œuvre 5 projets culturels pour lesquels le ministère de tutelle a alloué un budget total de 4,8 millions de dinars de ses budgets précédents, a déclaré la Commissaire régional aux affaires culturelles Chiraz Jeddey.

Elle a annoncé à l’agence TAP que parmi les projets prévus figure la rénovation du complexe culturel de Zaghouan, d’un coût estimé à 1,4 million de dinars. Les travaux porteront sur la construction d’un grand espace dédié aux arts plastiques et aux expositions, la création de salles supplémentaires pour les activités intellectuelles et la modernisation du réseau électrique, soulignant que ce projet, qui a atteint le stade de l’évaluation des offres, est l’un des plus importants projets resté bloqué depuis 2019, empêchant ainsi l’organisation de nombreuses représentations théâtrales et cinématographiques.

Elle a également ajouté qu’un million de dinars ont été alloués à la construction de maison de la culture moderne à Nadhour, comprenant une salle de spectacle et des espaces pour les clubs et les activités culturelles, précisant que ce projet a atteint sa phase finale après la mobilisation d’un terrain et la désignation des architectes à ce sujet. Elle a ajouté que 800 000 dinars ont également été alloués à la deuxième phase de construction de la salle de spectacle du centre culturel de Bir M’cherga.

Par ailleurs, Chiraz Jeddey a ajouté que le ministère a alloué 1,6 million de dinars à la création de deux bibliothèques publiques, l’une à Zaghouan, composée de deux étages, et l’autre à Mogren, soulignant que ces travaux débarrent au premier trimestre de 2026.