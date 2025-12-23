La directrice générale de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), Inji Doggui Hanini a annoncé l’ouverture des candidatures à partir de janvier 2026 pour sélectionner 80 projets au gouvernorat de Médenine dans le cadre du Programme d’Investissement alimentaire.

Elle a ajouté que des journées d’information et de sensibilisation seront organisées dans les différentes délégations de la région pour faire connaitre ce programme qui vise à promouvoir l’emploi des jeunes et encourager l’investissement dans les systèmes de production et la transformation des produits alimentaires.

Elle a souligné, lors de sa participation aux Journées de l’investissement à Médenine tenues récemment à l’île de Djerba, que le programme prévoit un soutien financier d’une valeur de 50 mille dinars comme plafond maximum pour chaque projet et assure une formation et un accompagnement du promoteur.

Le programme permettra de développer les systèmes de production liés notamment à la culture des olives, des figues, l’élevage des chameaux, la pêche et l’aquaculture au gouvernorat de Médenine, a indiqué la même source, rappelant que ce programme avait été lancé en octobre dernier sous la supervision du ministre de l’Agriculture.