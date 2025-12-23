La Tunisie a occupé la quatrième place à l’échelle Africaine dans le classement 2025 de l’Indice des écosystèmes d’entrepreneuriat numérique (The Digital Entrepreneurship Ecosystem Index) publié par l’ Institut viennois d’études mondiales (VIGS)), confirmant ainsi sa position parmi les destinations technologiques les plus importantes du continent africain.

Cet indice qui couvre 170 pays à travers le monde, s’appuie sur plus de 50 indicateurs, notamment la qualité des législations numériques, les compétences numériques, la cybersécurité, l’innovation, l’accès au financement et les infrastructures.

A l’échelle africaine, l’Afrique du Sud arrive en tête du classement, se classant 59ème au niveau mondial, suivie de la Tunisie qui est à la 87 ème place au niveau mondial , ainsi que du Maroc, au troisième rang en Afrique et à la 83ème place au niveau mondial.

L’Algérie est classée dixième en Afrique et 111ème au niveau mondial, tandis que le Sénégal a occupé la 11ème en Afrique et la 118ème au niveau mondial. Au niveau régional, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) a progressé de 5,8 points pour atteindre 36,4 points.

Quant à la région de l’Afrique subsaharienne, elle a fait un bond passant de 7,9 à 13,8 points.